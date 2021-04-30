نتنياهو يعلن الحداد الأحد على ضحايا "لاك بعومر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحداد الوطني في إسرائيل يوم الأحد.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية مقتل 44 إسرائيليا وإصابة 100 في حادث تزاحم وانهيار في جبلميرون "الجرمة" بمنطقة الجليل.



وقال نتنياهو في زيارة لموقع الحدث "أود أن أعلن يوم الأحد يوم حداد وطني. فلنتضامن جميعا مع حزن عائلات الضحايا ونصلي من أجل سلامة المصابين"

وأشار إلى أن "مأساة جبل ميرون تعتبر إحدى أكثر المآسي ألما في تاريخ دولة إسرائيل. نحزن على الضحايا وقلوبنا مع العائلات والمصابين الذين نتمنى شفاءهم العاجل".

وأضاف "وقعت هنا مشاهد تمزق القلب: أناس قتلوا في التدافع, بمن فيهم الأطفال".

وتابع "يجب أن أقول إن الشرطة قامت هنا بعملية إجلاء سريعة ونحن ممنونون لقوات الإجلاء والأمن التي حالت دون وقوع مأساة أكبر بكثير".

وأشار نتنياهو إلى أنه "سنقوم بفحص جذري وجدي ومعمق كي نضمن بأن مثل هذه المأساة لن تتكرر".

ووصل نتنياهو في وقت سابق اليوم الأحد إلى موقع كارثة التدافع خلال حج يهودي سنوي، أسفرت عن مصرع 44 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وتحول الاحتفال الديني الذي شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين، فجر الجمعة، إلى مأساة عقب تدافع تخلل أضخم تجمّع تشهده إسرائيل منذ بدء جائحة كورونا.

