الجمعة الثالثة من رمضان.. 60 ألفا يؤدون الصلاة بالأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 60 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجدالأقصى.



وبدأ الفلسطينيون بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر.

ووصل المصلون إلى المسجد بشكل خاص من أنحاء القدس الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل.





ولم يتمكن الفلسطينيون، سوى عدة آلاف من سكان الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة بسبب القيود على الحواجز الإسرائيلية.

وللجمعة الثالثة لم يسمح لسكان قطاع غزة بالوصول إلى القدس لأداء الصلاة بالمسجد.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق فيها المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى.

وقد امتلأت ساحات المسجد بالمصلين فيما تولى حراس المسجد وفرق النظام تخصيص منطقة قبة الصخرة والساحات المحيطة لصلاة النساء والمسجد القبلي المسقوف والساحات المحيطة لصلاة الرجال.





وتولى المتطوعون مساعدة المصلين خاصة كبار السن منهم على الوصول إلى أماكن للصلاة.

كما انتشرت فرق الإسعاف في أنحاء المسجد لتقديم الخدمات الطبية للمصلين المرضى تحسبا لأي طارئ.

وكان 60 ألفا أدوا ليلة أمس صلاة التراويح بالمسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.