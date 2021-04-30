شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (باريس-أ.ف.ب)

أُحصي أكثر من 150 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم بينما يبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستويات غير مسبوقة منذ بداية وباء «كوفيد-19»، حسب إحصاء لوكالة«فرانس برس» استناداً إلى أرقام رسمية صدرت حتى الساعة «04,20 ت.ج الجمعة».

وأعلن رسمياً عن 150 مليوناً و337 ألفاً و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند حيث أصيب 2,5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة أكثر من الضعف منذ منتصف شباط/فبراير.

وبعد الموجة الثانية للوباء التي استمرت من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الثاني/يناير انخفض هذا العدد إلى 350 ألفاً يومياً. وقد أصبح حاليا 821 ألفاً.

ونجم هذا التسارع بشكل أساسي عن انتشار الفيروس في الهند حيث سجلت 18 مليوناً و762 ألفاً و976 إصابة، في أزمة صحية قد يكون سببها انتشار متحور هندي لفيروس «كورونا»، إلى جانب عدم الامتثال للقواعد والقيود الصحية المرتبطة بالوباء، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، الخميس.

وعدد المصابين الذي بلغ 2,5 مليون خلال أسبوع واحد في الهند أي معدل 357 ألف إصابة يومياً، أكبر بثلاثين مرة مما كان عليه في منتصف شباط/فبراير عندما كانت تسجل 11 ألف إصابة يوميا في البلاد.

والدول الأكثر تضرراً في إجمالي عدد الإصابات هي الولايات المتحدة (32 مليوناً و288 ألفاً و764 إصابة) والهند (18 مليوناً و762 ألفاً و976 إصابة) والبرازيل (14 مليوناً و590 ألفاً و678 إصابة).

أما على صعيد معدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان، فأكثر الدول تضرراً هي مونتينيجرو (15457 إصابة لكل 100 ألف نسمة)، وجمهورية التشيك (15207) وسلوفينيا (11513).

وبسبب تفشي الوباء في الهند، أصبحت آسيا القارة التي يسجل فيها أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بلغ 392 ألفاً و267، والقارة التي يتسارع فيها انتشار المرض. وإفريقيا هي القارة الأخرى الوحيدة التي يسجل فيها ارتفاع في عدد الإصابات (11038 يومياً، بزيادة 3 في المئة).

وبالعكس، تبدو الأرقام مستقرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (133881 إصابة يومياً) وتنخفض في أوروبا (184007 إصابة يومياً بتراجع نسبته 18 في المئة) وكذلك في الولايات المتحدة وكندا (60537 بتراجع 12 في المئة).

ومنذ اكتشاف الفيروس سجل أكثر من ثلث الإصابات في أوروبا (خمسون مليوناً و213 ألفاً و423) القارة الأكثر تضرراً. تليها الولايات المتحدة وكندا (33 مليوناً و496 ألفاً و740) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (28 مليوناً و688 ألفاً و240 إصابة) وآسيا (25 مليوناً و594 ألفاً و773).

وأُحصيت حوالي 3,2 مليون وفاة بـ«كوفيد-19» في العالم.