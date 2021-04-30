شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: إرجاء الانتخابات الفلسطينية «مخيّب للآمال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
30 أبريل 2021
14:22 مساء
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بروكسل-أ.ف.ب
اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريلن في بيان، أن إرجاء الانتخابات الفلسطينية، وهي الأولى منذ 15 عاماً، أمر «مخيب جداً للآمال».
وقال بوريل: «نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية». جاء هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس تأجيل الانتخابات، لحين ضمان إجرائها في القدس الشرقية.
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