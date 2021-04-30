شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا قرغيزستان في الاشتباك الحدودي مع طاجيكستان إلى 13 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكيك-أ.ف.ب

أعلنت قيرغيزستان، الجمعة، أنّ الاشتباك الحدودي الذي دار، الخميس، بين قواتها والقوات الطاجيكية أسفر عن سقوط 13 قتيلاً في الجانب القرغيزي في أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى، واللذين يتنازعان السيطرة على أراض حدودية واسعة.

وقالت وزارة الصحة في بشكيك ،في بيان، إنّ حصيلة الخسائر البشرية في الجانب القرغيزي بلغت 134 شخصاً، «بينهم 13 قتيلاً»، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

وتوصّل البلدان، الخميس، إلى هدنة أنهت تبادل إطلاق النار الذي اندلع بين قواتهما حول جيب فوروخ الطاجيكي في قيرغيزستان، وهي منطقة تشهد توتراً على خلفية قضايا تتعلق بالوصول إلى المياه بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين الفقيرتين.

وأعلنت قرغيزستان أنه تم إجلاء حوالي 11500 شخص بسبب اشتباكات حدودية مع طاجيكستان، وقالت السلطات في هذه المنطقة الحدودية مع طاجيكستان إن سكان منطقتين في باتكين كانتا تشهدان معارك عنيفة، نزحوا، وأوضحت أن هؤلاء السكان «نقلوا إلى أماكن مجهزة (...) أو ذهبوا إلى أقرباء لهم».