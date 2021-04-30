ثين هاج يجدد عقده مع أياكس حتى 2023

لاهاي - أ ف ب

جدد المدرب إريك ثين هاج عقده مع أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم حتى عام 2023، بحسب ما أعلن النادي، الجمعة، ما يضع حداً للشائعات عن إمكانية رحيله عن العاصمة.

وارتبط ثين هاج (51 عاماً) الذي يشرف على أياكس منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، في الأسابيع الأخيرة بإمكانية انتقاله إلى تدريب لبوروسيا دورتموند الألماني أو توتنهام الإنجليزي عقب إقالة الأخير للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ومنذ توليه الإدارة على رأس الجهاز الفني في أياكس، تُوج النادي بلقبٍ في الدوري وآخر في الكأس المحلية وقاد فريقاً شاباً إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل أن يخرج على يد سبيرز.

وفقاً لوكالة «ايه أن بي»، تلقى ثين هاج ضمانات من النادي بأنه يمكنه الاحتفاظ بمجموعة اللاعبين التي يملكها حالياً وتعزيز تشكيلته خلال سوق الانتقالات.

وقال ثين هاج في حديث مع موقع النادي «أنا سعيدٌ جداً في أمستردام. الهدف للمواسم القليلة المقبلة هو التنافس مع أفضل الأندية الأوروبية».