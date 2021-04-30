شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز 10.5 مليون جرعة لقاح "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي – "الخليج"

تجاوزت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، حاجة 10.5 مليون جرعة في البلاد، بعدما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 81,323 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 10,547,584 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 106.64 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».