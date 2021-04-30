برامج وورش تنمي مهارات ناشئة الشارقة في المسرح ومهارات الحياة

نظمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، خلال إبريل الماضي، باقة منوّعة من البرامج والورش التدريبية عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف تنمية معارف منتسبيها وإكسابهم مهارات جديدة وقيّمة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية. وتعرف المشاركون إلى أساسيات إدارة وتنظيم الفعاليات المؤسسية أو المجتمعية وكيفية تطبيقها في احتفالاتهم الخاصة، وذلك في برنامج «مهاراتي»، الذي أقيم بالتعاون مع مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وقدمته المدربة أماني عبداللطيف الحساسنة، تنفيذي أول الاتصال المؤسسي ومشرف الفعاليات في المركز.

وتطرقت المدربة إلى أساسيات إدارة الفعاليات التي تشمل مفهوم الفعالية، والتنسيق والتخطيط، والمتابعة والتحكم، والتنفيذ يوم الفعالية، وأخيراً الختام بما يضم استطلاع آراء الضيوف في الفعالية، وإعداد التقارير الختامية وأهم التوصيات الواجب اتباعها لتحسين وتجويد الأداء مستقبلاً. واطلع المشاركون على معايير اختيار موردي خدمات الطعام، وكيفية ترتيب أدوات موائد الضيافة، واختيار الطاولات المناسبة بأشكالها وأحجامها المختلفة، وفقاً لنوع الفعالية ومميزات مكان ومساحة إقامتها، في شرح مبسط قدمه كل من رامي الجبرائيل، الشيف التنفيذي في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وعدنان خزعل، مساعد مدير قسم عمليات الضيافة.

وشاركت مجموعة من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة في ورشة إبداعية بعنوان «من الفكرة إلى الكتاب» نظمتها جمعية الناشرين الإماراتيين بالشراكة مع مجموعة «كلمات» وبالتعاون مع «سجايا فتيات الشارقة»، تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار. وفي برنامج «على مائدة كتاب» الذي نظمه مركز ناشئة خورفكان بالشراكة مع المكتبة العامة بخورفكان، ناقش المشاركون الكاتب محمد النابلسي مؤلف رواية «تمر ومسالا»، في لقاء معرفي أداره الكاتب غيث الحوسني، وأبدى الناشئة آراءهم في الرواية بأسلوب النقد الدرامي البنّاء، ومدى نجاح الكاتب في الحبكة الدرامية للرواية التي تجمع العديد من الرسائل الإيجابية والمشاهد الإنسانية التي تجسد الثقافة المشتركة بين البشر، وقيمة التطوع وتقدير الأسرة واحترام ثقافة الآخرين، وأقيم البرنامج بهدف تعزيز مهارة القراءة النقدية ونقل القارئ إلى آفاق أرحب من الفكر والإبداع.

وفي محاولة لاستثمار شغف اليافعين بالتعلم، ومساعدتهم في نقل مهاراتهم المكتسبة لأقرانهم، عرضت «ناشئة الشارقة»، مقاطع مرئية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «غازات الدفيئة والتغير المناخي»، قدمها همام عبيد الله خلف أحد منتسبي مركز ناشئة كلباء، استعرض خلالها مفهوم التغير المناخي ونتائجه على كوكب الأرض، إضافة إلى التوعية بالهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة «العمل المناخي»، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للأرض.

وتعرف المشاركون في ورشة «الممثل.. بين المخرج والنص»، التي قدمها المخرج المسرحي هامي بكار، إلى كيفية التعامل مع النص المكتوب للمؤلف ونص المخرج من خلال الدراسة وتحليل الشخصية، وصولاً إلى نص الممثل الذي يتمكن من خلاله من تجسيد الشخصية على خشبة المسرح، بعد الفهم الجيد لنص المؤلف وتوجيهات المخرج المعروفة بنص الإخراج. وتدرب المشاركون على الكتابة المشهدية «الدراماتورجيا» التي تعني مدى قدرة الممثل على كتابة بعض الحوارات الإضافية والتفاصيل الشخصية والارتجال وإضافة شخصيات لمشهد مأخوذ عن رواية أو مسرحية معروفة، ويكون ذلك نتاجاً لفهم الممثل لنصي المؤلف والمخرج.

وتواصل «ناشئة الشارقة» برنامج فنون العرائس – ورشة إنجاز العرض، التي تستمر حتى يونيو المقبل، ويقدمها المخرج عدنان سلوم، مشرف مسار الفنون المسرحية في «الناشئة»، وشروق فتوح مدرب مساعد، وعلي المازمي مساعد مدرب، ويتعرف المشاركون خلالها إلى عدة محاور بداية بالفكرة والكتابة، ومروراً بالتصميم والأداء وصولاً إلى الإخراج، لإتقان كافة مراحل وتفاصيل عرض احترافي بفنون العرائس. ويهدف برنامج فنون العرائس إلى تعريف المنتسبين بأشكال مختلفة من فنون العرض، وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من تقديم عروض مبتكرة في فنون العرائس وخيال الظل والراوي.