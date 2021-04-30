شكرا لقرائتكم خبر عن «مصطلحات تراثية».. تبسيط للمفردات على «الشرقية من كلباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لكل من يواجهون صعوبة في فهم بعض الكلمات التراثية وما ترمي إليه، يقدم د. سعيد الحداد على قناة «الشرقية من كلباء» برنامج «مصطلحات تراثية»، معتمداً على سلاسة الطرح وتبسيط المصطلحات لتقريب مفردات وكلمات التراث ورموزه حتى يستوعبها المشاهد ويفهم معانيها وأغراضها.

وبمفردات مثل البندر، والسِردال، والسنيار، والندبة، والخطارة، واليمالة، والشوفه، يصطحب البرنامج مشاهديه إلى ذاكرة اللهجة الإماراتية وبيئتها الثقافية والاجتماعية، ويبث يومياً الساعة 4:45 مساءً، ويمكن للمشاهدين أيضاً متابعته على تطبيق «مرايا» عبر الهاتف الجوال.

يأتي البرنامج ضمن الدورة البرامجية الجديدة لرمضان، ويقدم بقالب يدمج بين تبسيط المصطلح وعرض خلفيته الاجتماعية واستخدامه ضمن عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي؛ إذ يقسم البرنامج المصطلحات التراثية حسب البيئات الإماراتية المعروفة، إلى جانب مفردات عامة مشتركة. وتنتقل كاميرا «مصطلحات تراثية» لتصوير حلقة كل مصطلح في البيئة الخاصة به.