شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتراث» يشارك في ليالي رمضان بالقصباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعاليات ليالي رمضان في القصباء التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وتواكب يوم زايد للعمل الإنساني، وتزامناً مع عام الاستعداد للخمسين، يشارك معهد الشارقة للتراث بعرض الألعاب الشعبية الإماراتية، ومعرض لوحات صور المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز مسيرة الخير والعطاء. وتتيح الفعاليات وقتاً مثالياً للعائلات والأصدقاء، والاستمتاع بمجموعة من المعارض وعروض الإضاءة الملونة في جميع أنحاء القصباء.

وقال د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: تسعدنا المشاركة في هذه الفعالية الرمضانية التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، كما أن يوم زايد للعمل الإنساني يُمثل علامة فارقة في تاريخ الدولة، وفي العمل الخيري والإنساني، وهو يوم حب وعطاء ووفاء لزايد الخير، ويعد فرصة كبيرة وحيوية لتأكيد مجموعة القيم والمبادئ الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه؛ إذ كان رجل حكم وسياسة وخير، سعى على مدار حياته إلى بناء الإمارات وتحقيق رخاء الإماراتيين وكان لذلك الأثر الكبير في تطور الدولة التي احتلت مكانة عظيمة بين دول العالم فقد اهتم رحمه الله اهتماماً كبيراً بالتعليم والصحة والعمران ما كان له بالغ الأثر على الدولة وأدائها.

وأضاف: من خلال معرض الصور نستذكر رجلاً استثنائياً كان يعيش بيننا، وما زال يعيش في قلوبنا، فقد علمنا الخير والسلام والسعادة في وطن قوي شكل نموذجاً في الوحدة والاتحاد، وأصبح مضرب مثل على مستوى العالم، وهو ما يزال حاضراً بيننا من خلال القيادة الرشيدة التي تكمل مشوار الخير والإنسانية الذي رسمه زايد الخير.

وتشمل مشاركة المعهد تنظيم ألعاب شعبية إماراتية، إضافة إلى معروضات وأشغال يدوية مستوحاة من الألعاب الإماراتية التي ابتكرها الأطفال في الماضي للترفيه عن أنفسهم، والتي أصبحت مع مرور الوقت تقليداً متوارثاً.