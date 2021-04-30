شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء الرحلة الرابعة لـ«إنجينيويتي» بسبب مشلكة تقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أرجئت الطلعة الرابعة لمروحية «إنجينيويتي» المصغّرة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» المقررة الخميس فوق المريخ فيما عزت الوكالة ذلك إلى مشكلة تقنية وتعهدت المحاولة مرة جديدة في اليوم التالي.

وقالت «ناسا» في بيان «المروحية آمنة وتعمل جيداً» مضيفة أن الطائرة فشلت في الانتقال إلى «وضعية الطيران».

ويخطط الفريق المسؤول عن المروحية لمحاولة جديدة الجمعة عند الساعة 10.46 (14.46 ت ج) مع توقع إرسال البيانات المتوقعة إلى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بعد نحو ثلاث ساعات.

ويعتقد أن المشكلة التقنية هذه هي نفسها التي أخرت رحلة «إنجينيويتي» الأولى، وهي أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر. وكانت الرحلة مقررة في 11 نيسان/ إبريل إلا أنها نفذت في 19 منه. وقالت ناسا: «لن يمنع التأخير الذي حصل الرحلات المستقبلية».

وستنتهي مهمة هذه المروحية في غضون شهر من أجل السماح لـ«بيرسيفيرنس» التي حملت المروحية التي تزن 1.8 كيلوجرام إلى المريخ، بالعودة إلى مهمتها الرئيسية: البحث عن علامات حياة ميكروبية سابقة على المريخ.

ونجحت «إنجينيويتي» الأحد الماضي في التحليق لمرة ثالثة فوق المريخ وقد تحركت أبعد وأسرع من أي وقت مضى وبلغت ذروة سرعتها نحو 6.6 قدم أي بنحو مترين في الثانية.