شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في أرباح «باركليز» و«بي.إن.بي باريبا» بدعم انتعاش تعاملات الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنكا «باركليز» و«بي.إن.بي باريبا» أرباحاً قوية للربع الأول من عام 2021، إذ عوضت انتعاشات في تعاملات الأسهم إثر تراجع في الطلب على أدوات الدخل الثابت، ما أظهر قيمة وجود نشاط مصرفي له أساس واسع النطاق.

وأوضحت نتائج التداولات المتقلبة لاثنين من أكبر بنوك أوروبا كيف تسببت الاضطرابات التي تشهدها السوق في ظل الجائحة العالمية في هبوط وصعود بشكل حاد في الطلب على فئات الأصول المختلفة.

وشهدت أرباح باركليز في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار ارتفاعا لأكثر من مثليها، مسجلة 2.4 مليار جنيه إسترليني من 923 مليون جنيه إسترليني قبل عام، بينما قال «بي.إن.بي باريبا» منافسه الفرنسي إنه حقق أرباحا بزيادة 37.9%، مسجلاً 1.77 مليار يورو (2.14 مليار دولار). وفاقت تلك النتائج للبنكين توقعات المحللين.

لكن الأداء الضعيف نسبياً لأنشطة البنكين في تعاملات أدوات الدخل الثابت، وهي أنشطة قوية في العادة، جاءت دونها لبنوك منافسة منها «دويتشه بنك» و«جيه.بي مورجان» و«جولدمان ساكس».

وتراجعت أسهم «بي.إن.بي باريبا» 1%، بينما تراجعت أسهم «باركليز» 5% مع إشارة محللين إلى ارتفاع التكاليف، والتي عزاها البنك لأسباب منها زيادة المدفوعات ين مقابل الأداء القوي.

(رويترز)