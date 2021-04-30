شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مليار لصالح "الصرف الصحى ومياه الشرب" بقرى حياة كريمة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة، ويصل إجمالى المستفيدين من تلك المرحلة لـ18 مليون مواطن.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة "حياة كريمة" في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وحسب ما استعرضته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف الـمصري، في إطار مُبادرة "حياة كريمة"، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحة أن مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار جنيه من بينها102 مليار جنيه لصالح الصرف الصحي ومياه الشرب،كما أكدت وزارة التخطيط أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل.

وفى تصريحات مسبقة لوزارة الإسكان، فأنه يجرى العمل لتغطية مشروعات 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية فى 24 مركز، ومنها ما شهد تصميم وتنفيذ، وآخرى تم التعاقد والإسناد عليها، بجانب توفير الأراضى لعدد آخر من المشروعات، وتضمنت المرحلة الأولى للمبادرة، تنفيذ 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، منها تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلي 94%، ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه .