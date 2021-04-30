محافظ الأقصر للعمال في عيدهم: أنتم الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر الأوفياء، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال محافظ الأقصر، في بيان له، اليوم الجمعة، "إن تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا تأتي كل عام لتذكرنا بالدور الكبير لعمال مصر الشرفاء الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج ودفع عجلة التنمية للبلاد، وتذكرنا باستلهام روح العمل والتعاون الهادف والمشترك في سبيل الارتقاء بوطننا الغالي، سائلين المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".