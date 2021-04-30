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“أسترازينيكا” ضاعفت أرباحها الصافية بالربع الأول من العام.. فكم بلغت مبيعات لقاحها؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:25 مساءً - منذ ساعتين

شركة أسترازينيكا

أعلنت شركة “​أسترازينيكا​” السويديّة البريطانيّة للأدوية، أنّ أرباحها الصافية تضاعفت في الربع الأوّل من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي فترة بلغت خلالها مبيعات لقاحها المضاد لفيروس “” 275 مليون دولار.

وأوضحت في بيان، أنّ “المختبر حصد ربحًا صافيًا بلغ 1,56 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام”.

ولا تمثل مبيعات ​اللقاح​ سوى 4% من حجم أعمال الشركة الّذي ارتفع بنسبة 15%، وبلغ 7,3 مليارات دولار. ولا تعطي “أسترازينيكا” سوى بيانات عن لقاحها للفصل الأوّل من العام، بدون تحديد ما إذا كان ذلك المبلغ الإجمالي لحجم أعمالها منذ إطلاق اللقاح.

ويُعتبر لقاحها بين ​اللقاحات​ الأرخص في السوق، وأكّدت المجموعة أنّها تبيعه بسعر الكلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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