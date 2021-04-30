مصر: واشنطن وحدها تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران إن الولايات المتحدة وحدها تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة في الوقت الراهن.

وأضاف في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة لديها النفوذ اللازم لحث إثيوبيا على الانخراط بحسن نية في المفاوضات.

واتهم السفير المصري إثيوبيا بالعمل على تشويه سمعة السودان ومصر من خلال وصف مخاوفهم بشأن سد النهضة على أنها تنم عن سياسة استعمارية.

وقال إن "الملء الأحادي لسد النهضة وتشغيله يتسبب في إلحاق أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية لا تحصى في مصر والسودان.

وترفض إثيوبيا الاتهامات المصرية، وتتهمها في المقابل بإفشال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت أوائل الشهر الجاري في الكونغو الديمقراطية.

والمفاوضات بين إثيوبيا (دولة المنبع) ومصر والسودان (دولتا المصب) فشلت على مدار 10 سنوات في تهدئة مخاوف القاهرة والخرطوم من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ولم تنجح الدول الثلاث في التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

ودعت السودان لمفاوضات برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي كبديل للرعاية الأفريقية الحالية، وتؤيد مصر المطلب السوداني وترفضه إثيوبيا.

وتقول أديس أبابا إنها غير ملزمة بالاتفاقيات التاريخية حول نهر النيل التي وضعت في أواخر القرن الـ19 وحتى منتصف القرن الـ20.