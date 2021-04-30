لقطة تشعل زوبعة في تركيا.. شرطي يضغط على رقبة متظاهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

أشعل فيديو تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، غضبا عارما ضد الشرطة التركية، بعد أن تصدت بشكل عنيف لتجمعات نقابية في مدن كبرى بمناسبة عيد العمال المصادف 1 مايو.



وأثارت صورة تعاطي الشرطة مع أحد المشاركين بالتجمعات جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرة بقضية اعتقال الشرطة الأميركية للمواطن جورج فلويد، قبل أن يلقى حتفه لاحقا.

أتى ذلك، بعد أن تجمع ناشطون ومنتسبون لنقابات عمال ومنظمات مجتمع مدني في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير أمس، لكن الشرطة فرقت التظاهرات بالقوة، فيما شهدت بعض التجمعات اعتقالات واشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

ففي مدينة إزمير وقبل أن يدلي المشاركون في التجمع ببيان صحافي اشتبكت الشرطة مع بعض المشاركين بسبب لافتة، واعتقلت 5 مشاركين.