تركيا تدخل أول إغلاق وطني لمواجهة الارتفاعات غير المسبوقة لإصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

دخلت تركيا في أول إغلاق وطني لفيروس كورونا، حيث استمرت معدلات الإصابة في الارتفاع في البلاد، وهي الآن الأعلى في أوروبا.



وبدأ الإغلاق في السابعة من مساء يوم الخميس (12 مساءً بالتوقيت الشرقي). ويستمر خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان وعيد عيد الفطر. ومن المقرر أن تنتهي في الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي ليوم 17 مايو/ أيار، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

وسجلت تركيا 37,674 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للوحة الإلكترونية لتطورات الوباء، التابعة لوزارة الصحة التركية.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الوباء 4 ملايين و788 ألفا و700 حالة، في حين أن وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 39737، وفقًا للوزارة.

ويوم الخميس، اكتظت الشوارع في جميع أنحاء المدن الرئيسية بالبلاد بالناس الذين يستعدون للأسابيع المقبلة، مع الإبلاغ عن حوادث مرورية عبر طريق الأناضول السريع الرئيسي في البلاد.

في بلدة أيفاليك الساحلية يوم الخميس، امتلأت الشوارع بالمتسوقين الذين قاموا بتخزين الضروريات قبل بدء الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال هاكان كيسكين، بائع خضروات في سوق للمزارعين في أيافيليك لشبكة CNN: "هناك المزيد من الناس في السوق اليوم وهم يشترون المزيد من كل شيء". وأضاف أن الخميس كانت "الفرصة الأخيرة" للبائعين مثله للبيع قبل "الأسابيع الثلاثة الصعبة المقبلة".

وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا، خضرواتنا ستتقدم في السن ولن نجني أي أموال". وتوقع أنها "ستكون أيامًا صعبة تنتظرنا".