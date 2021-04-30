تركيا تواجه نقصًا في اللقاحات.. وترصد 5 حالات من سلالة كورونا المكتشفة في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في خطاب مسجل بعد اجتماع مجلس علوم الأوبئة التركي، الأربعاء، إن تركيا ستواجه صعوبات في تأمين اللقاحات خلال الشهرين المقبلين.



وقال قوجة إنه من أجل مواصلة جهود التطعيم، وقعت أنقرة صفقة بقيمة 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - في" الروسي، وستبدأ أيضًا في إنتاجه محليًا.

وتعتمد تركيا حتى الآن بشكل أساسي على التكنولوجيا الحيوية الصينية سينوفاك مع دفعات أصغر من لقاح فايزر - بيونتيك في حملة اللقاحات الخاصة بها.

وقال قوجة إن مجلس العلوم قرر توزيع جرعتين من لقاح فايزر - بيونتيك. وأشار إلى أنه سيتم إعطاء الجرعات من 6 إلى 8 أسابيع على حدة بدلاً من الفترة الحالية البالغة 28 يومًا.

وقدمت تركيا 22 مليون و276 ألف و224 جرعة من لقاحات فيروس كورونا، وفقًا للوحة معلومات لقاح فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة التركية. وقالت الوزارة إن ما يزيد عن 13 مليون شخص تلقوا جرعتي اللقاح.

وتعمل تركيا أيضًا على تطوير لقاح محلي خاص بها. ومن المتوقع أن تبدأ تجربة المرحلة الثالثة قريبًا، وفقًا لقوجة. وقال إن اللقاحات الأخرى المرشحة في المرحلة الأولى والثانية من التجارب.

وصرح وزير الصحة التركي أن المتغير B1.617، الذي لوحظ لأول مرة في الهند في ديسمبر/كانون الأول، تم تسجيله مؤخرًا في تركيا.

وأوضح الوزير: "حددنا 5 حالات من النوع الهندي في إسطنبول"، لافتا أن تلك الحالات تم عزلها وتخضع للمراقبة.

وقال وزير الصحة التركي إن السلالة البريطانية ما تزال الأكثر انتشارًا في تركيا، إضافة إلى ما تم رصده من سلالات برازيلية وجنوب إفريقية في وقت سابق في تركيا.

وشدّدت تركيا بعض قيود كورونا في أوائل أبريل/نيسان عندما سجلت البلاد أعلى حالات الإصابة والوفيات اليومية. وأعلنت الحكومة التركية الاثنين الماضي إغلاقًا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، بداية من الخميس المقبل حتى نهاية شهر رمضان وعيد الفطر.