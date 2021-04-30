شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج .. فرض حجر صحي على سكان مبنى بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم لجمعة أن هونج كونج سوف تفرض حجرا صحيا على سكان مبنى سكني مكون من 400 وحدة لمدة 21 يوما، بعد العثور على امرأة مصابة بما وصفته الحكومة أول حالة، تم انتقالها محليا لسلالة متحورة لفيروس كورونا، مما يمثل تصعيدا لاستخدام السلطات لما أصبح سياسة مثيرة للجدل .

وقالت الحكومة إن السيدة المصابة39/ عاما/ تعيش في مبنى في مجمع "كاريبيان كوست" في حي "تونج تشونج".

وأضافت الحكومة أن ابنها الرضيع10/ أشهر/، الذي كان يعيش معها أصيب أيضا.

وقال رونالد لام، المراقب لدى مركز حماية الصحة الحكومية، الليلة الماضية إنه لم يعرف المصدر وراء إصابة الشخص وأظهرت اختبارات أولية أن سلالة "إن501 دبليو"، التي تم العثور عليها أولا في جنوب إفريقيا وطفرة "إي484. كيه" التي ربما تساعد في انتقال العدوى، تقاومان اللقاحات والعلاجات بالأجسام المضادة.