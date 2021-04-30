شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونغو الديمقراطية يتوعد بـ«إجراءات جذرية» ضد العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا- أ ف ب

أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الخميس، أنه يستعد لاتخاذ «إجراءات جذرية» ضد عنف المجموعات المسلحة في شرق بلاده بعد يومين من طلبه مساعدة من فرنسا.

وقال تشيسيكيدي في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كينشاسا: «إنني ببساطة أعد حلولاً فعالة (...) لحل هذه الأزمة في الشرق بشكل دائم».

وكان تشيسيكيدي طلب، الثلاثاء، في باريس دعم فرنسا «للقضاء» في منطقة بيني (شرق) على القوات الديمقراطية المتحالفة.

وتحدث رئيس الحكومة الجديد جان ميشال سما لوكوندي في خطاب تنصيبه، الإثنين، عن إمكانية «إعلان رئيس الدولة حال الطوارئ الأمنية» في الشرق «مع فرض إقامة عسكرية بدلاً من الإدارة المدنية» في المنطقة.

من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو أن وحدة من الجنود الكينيين ستصل لتعزيز قوات حفظ السلام المنتشرة في الشرق.

وفي بيني يقوم طلاب مدارس ثانوية باعتصام منذ أسبوع أمام دار البلدية لطلب حضور رئيس الدولة إلى المنطقة، ومغادرة بعثة الأمم المتحدة التي يرى العديد من السكان أنها غير مجدية في مواجهة العنف، ودعا تشيسكيدي الشباب إلى العودة لمنازلهم و«عدم السماح لبالغين بأن يتلاعبوا بكم لتحقيق هدف سياسي»، وقال إن بعثة الأمم المتحدة «ليست المسؤولة» عن العنف.

وبعيد تصريحاته، قالت طالبة تدعى مارتين رزيكي: «نحن عازمون على الانتظار». وأضافت: «لدينا أشياء لنقولها له. سئمنا من العيش على هذا النحو».

وما تزال عشرات من المجموعات المسلحة نشطة في شرق الكونغو الديمقراطية، وتقدر مجموعة خبراء عددها بـ122مجموعة ، لكن القوات الديمقراطية المتحالفة التي تتألف في الأصل من متمردين أوغنديين، هي الأكثر دموية وهي متهمة بقتل أكثر من ألف مدني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 .