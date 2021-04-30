شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في عدد حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

كشف تقرير رسمي أمريكي نشر، الجمعة، أن حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني سجلت ارتفاعاً حاداً في النصف الأول من العام الجاري، بينما بدأت القوات الأجنبية انسحابها المنسّق من هذا البلد. وقال مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، التابع للكونجرس الأمريكي إن «عدد الهجمات من الداخل ضد أفراد القوات الأفغانية ارتفع بنسبة 82 في المئة خلال الربع الأخير»، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في الحوادث التي يفتح فيها جندي أفغاني النار على رفاقه، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا بمقدار الضعف. وبطلب من الحكومة في كابول، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني الذي يبلغ عديده نحو 300 ألف رجل، وامرأة.

لكن التقرير يشير إلى أن التحالف الدولي علم بـ31 هجوماً من الداخل بين الأول من يناير/ كانون الثاني، و31 مارس/ آذار، أدت إلى سقوط 115 قتيلاً، و39 جريحاً. وزيادة كهذه في حوادث إطلاق النار بين الجنود الأفغان لا تبشر بالخير لمستقبل الجيش الأفغاني بعد رحيل القوات الأجنبية المقرر في 11 سبتمبر/ أيلول 2021، على أبعد تقدير.

وقال المفتش العام جون سوبكو، في التقرير إن «الخطر الأساسي للحكومة الحالية، أو أي حكومة ممكنة بعد إبرام اتفاق سلام، يكمن في معرفة ما إذا كانت المساعدة الدولية خلال هذه الفترة غير الواضحة، تكفي لمنع انهيارها».

من جهة أخرى، زادت هجمات العدو بنسبة 37 في المئة بين الأول من يناير/ كانون الثاني، و31 مارس/ آذار، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض العنف عادة في الشتاء. ونقل التقرير عن مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان «الدعم الحازم» أن هذه الهجمات تراجعت بنسبة عشرة في المئة.

وبلغ العنف ضد المدنيين في الربع الأول أعلى مستوى له منذ 2018 في هذه الفترة التي تكون عادة الأكثر هدوءاً خلال العام. وقد قتل 643 مدنياً، وجرح 1395 آخرون. لكن العنف تراجع بنسبة 29 في المئة بالمقارنة مع الربع الأخير من 2020.

وقال مكتب المفتش العام إنه في الأول من إبريل/ نيسان 2021، كان هناك 16 ألفاً و832 متعاقداً مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في أفغانستان، بما في ذلك 6147 أمريكياً، و4286 أفغانياً، و6399 من مواطني دول أخرى. وإذا غادر جميع المتعاقدين فلن تتمكن أي من طائرات القوات الجوية الأفغانية من التحليق «لبضعة أشهر» بعد مغادرتهم.