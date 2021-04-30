قسم شرطة العاصمة واشنطن يتعرض لأعنف هجوم سيبراني

بدأت البيانات التي تم اختراقها من قسم شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة، بالتسرب إلى شبكة الإنترنت منذ، الاثنين، ما يجعلها ثالث قسم شرطة في الولايات المتحدة يتعرض للاختراق من قبل مجرمي الإنترنت في ستة أسابيع.

وأعلنت مجموعة «بابوك» مسؤوليتها عن التسريب. وتشتهر مجموعة «بابوك» بهجمات برامج الفدية، والتي تحتجز بيانات الضحايا كرهائن حتى يدفعوا فدية، وغالباً ما تتم عملية الدفع بعملة «البيتكوين». ومن خلال منشورهم على مواقع الويب المظلم، ادعى مجرمو الإنترنت التابعون لمجموعة «بابوك» أنهم نزّلوا 250 جيجابايت من البيانات، وهددوا بتسريبها إذا لم تتم تلبية مطالبهم بالفدية في غضون ثلاثة أيام. كما هددوا بإفشاء معلومات عن مخبرين للشرطة إلى العصابات الإجرامية ومواصلة مهاجمة «قطاع الدولة»، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي. ويبدو أن المعلومات التي تم الإفراج عنها بالفعل تتضمن تقارير الرئيس، وقوائم الاعتقالات، وقوائم الأشخاص.

وأضاف الهجوم الأخير ضحية أخرى رفيعة المستوى ما جعله وباءً رقمياً في الولايات المتحدة. فمنذ بداية عام 2021، تعرضت 26 وكالة حكومية لهجمات برامج الفدية، وكان 16 منها أهدافاً لهجوم ابتزاز جديد لا يحتجز فيه مجرمو الإنترنت البيانات كرهائن فحسب، بل يسرّبونها عبر الإنترنت عندما يرفض الضحايا الدفع.

وقالت كيمبرلي جودي، المدير الأول للجرائم الإلكترونية لدى «مانديانت» لاستخبارات التهديدات السيبرانية: «سرعان ما أصبحت سرقة البيانات المقترنة بهجمات برامج الفدية أسلوباً شائعاً بشكل متزايد خلال العام الماضي. فقد أصبح الكشف اللاحق لأسماء الضحايا وبياناتهم عبر مواقع نطلق عليها اسم (التسمية والتشهير) والتي أنشئت لهذا الغرض بمثابة نقطة انطلاق لممثلي التهديد الذين يتطلعون للوصول إلى الضحايا الأغنياء وذوي سلطة معينة، والقادرين على دفع رسوم الابتزاز. وقسم شرطة العاصمة ليس أول من يظهر على موقع خاص ببرامج الفدية، ونظراً لأن موقعها هو عاصمة الولايات المتحدة، فمن شبه المؤكد أنها ستثير اهتماماً من جمهور أوسع، بما في ذلك الجهات الفاعلة المدعومة من قبل دول قومية ومرتبط ذلك أيضاً على ما يتم تضمينه في المعلومات المسروقة».

وتابعت: «لقد تم الإعلان عن مجموعة «بابوك» (BABUK) باعتبارها جهة تهديد فاعلة تقدم برامج الفدية كخدمة (RaaS) منذ يناير/ كانون الثاني 2021 على الأقل، في مختلف المواقع والمنتديات السرية. وبالنظر لنهج الأعمال التي تتبعها، من المحتمل أن تتبع العديد من جهات التهديد نهج هذه المجموعة، ولكن مع اختلاف نواقل التسلسل الأولية. حيث تشير التقارير الواردة إلينا بأن مشغلي هذه الجهات يركزون على أهداف عالية القيمة تزيد إيراداتها السنوية على 800 مليون دولار. والجدير بالذكر أن مجموعة «بابوك» لا تستهدف المستشفيات أو المؤسسات الخيرية غير الربحية، أو المدارس، أو الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 4 ملايين دولار. كما أنها تستثني من هجماتها العيادات الخاصة، والجامعات الكبرى، والمؤسسات المجتمعية التي تعنى بأحداث «حياة السود مهمة» (BLM)، والمثليين، ومغايري الهوية الجنسانية، ما يشير إلى وجود دوافع ثانوية أخرى لعمليات القرصنة الخاصة بهم».