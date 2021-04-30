شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة.. والصحة تطلب رفعها لـ8.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت مخصصات علاج المواطنين على نفقة الدولة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2021/2022، والمعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نحو 7 مليارات جنيه، وشهد اجتماع اللجنة الأخير لمناقشة مشروع الموازنة مطالبات من مسئولي الوزارة برفع هذا المبلغ إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة وزارة الصحة نحو 7 مليارات و167 مليون جنيه، وطالب ممثلو وزارة الصحة باعتمادات إضافية لهذا الباب بلغ إجماليها نحو 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه المخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونحو 200 مليون جنيه للتعاقد مع الأطباء فوق سن الـ60 لسد العجز فى عدد الأطباء.