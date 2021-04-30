شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الدعم المقدم من لقطاع نقل الركاب وفقا لموازنة العام المالى الجديد 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الدعم المقدم لقطاع نقل الركاب فى موازنة 21/22 نحو مليار و795 مليون جنيه، وهو دعم ممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، كما بلغ الدعم المخصص لاستخدام المواطنين السكك الحديدة نحو 5 مليارات و500 مليون جنيه.

ويمثل الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، قيمة ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب، وعلى وجه الخصوص طلاب العلم، ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 مبلغ 600 مليون جنيه منهم مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 400 مليون جنيه، لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتمنح الدولة فى الموازنة امتيازات للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل المعاقين ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء، وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وفقا للبرتوكلات بين وزارة النقل فى هذا الشان وتبلغ تقديرات دعم تلك الامتيازات مبلغ 300 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 200 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة.

وبلغ دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، وذلك فى إطار الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذلك تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبرتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة، وتبلع تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة مبلغ 5 مليارات و200 مليون جنيه، ليصبح إجمالى الدعم المخصص للسكة الحديد 5 مليار و500 جنيه.