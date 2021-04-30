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صور.. تحرير 65 مخالفة لإجراءات مواجهة كورونا في المنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 65 مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس المُستجد، خلال حملة استهدفت الأسواق والمطاعم والمقاهي.

وقال العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات له اليوم، إن الحملة استهدفت الكافيهات وأماكن التجمعات والأسواق؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس، وأسفرت عن تحرير 65 مخالفة.

وأوضح رئيس المدينة، أن الحملة أكدت على وعدم استخدام الأكواب الزجاجية والأطباق الصيني أو غيره، واستخدام الأكواب والأطباق الورقية التي تستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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