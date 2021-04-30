مصرع تلميذ صدمته سيارة نقل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات سيارة نقل بمقطورة، أثناء عبوره الطريق، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى دائرة القسم.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "مصطفى. ح" 31 عامًا سائق ويقيم دائرة القسم اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "محمد. ح" 11 عامًا تلميذ ويقيم دائرة مركز سوهاج، ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأفاد والده أنه أثناء عبوره ونجله المذكور الطريق اصطدمت به السيارة المشار إليها ما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.