بدء سريان الهدنة على الحدود القرغيزية الطاجيكية بعد اشتباكات مسلحة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 10:49 صباحًا

أعلن الرئيس القرغيزي، صدير جاباروف، اليوم الجمعة، أن الوضع على الحدود مع طاجيكستان استقر، بعد اشتباكات عسكرية بين البلدين اندلعت أمس الخميس.

وكانت وزارتا الخارجية القرغيزية والطاجيكية، اليوم الخميس، قد اتفقتا على تسيير نظام لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لمنع تصعيد التوتر العسكري على الحدود بين الدولتين.

وأكد المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية اليوم، أن “الوضع في منطقة باتكين بجمهورية قيرغيزستان (قرغيزيا) استقر وأصبح تحت سيطرة رئيس الدولة”.

وقال المكتب الصحفي إن مجموعة العمل في منطقة باتكين، التي يرأسها النائب الأول لرئيس وزراء قيرغيزيا، أرتيوم نوفيكوف، اتخذت عددا من الاجراءات لحل النزاع ومنع تصعيد التوتر على الحدود.

وكانت وزارة الصحة القرغيزية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن 13 شخصا قتلوا وأُصيب أكثر من 130 آخرين خلال النزاع الحدودي مع طاجيكستان .

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن “الصراع على الحدود مع طاجيكستان، أسفر عن مقتل 13 من سكان الجمهورية”، وأُصيب 134 شخصا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة.