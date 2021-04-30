وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية إلى الهند

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 26 دقيقة

وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية، اليوم الجمعة، إلى الهند التي تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا.

وحطت طائرة الشحن العسكرية الأميركية “سوبر غالاكسي” محملة بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين، إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى، ونحو مليون من أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا، حطت في مطار نيودلهي الدولي، بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية غير مسبوقة.

وجاء تسليم المعدات والأجهزة الطبية الأميركية على متن الطائرة التي أقلعت من قاعدة تريفيس العسكرية في كاليفورنيا، بعد محادثات خلال الأسبوع الجاري بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم أمس الخميس إن “الولايات المتحدة تسلم شحنات تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار، من أجل تقديم مساعدات عاجلة في الأيام المقبلة لشركائنا في الهند”.

وأكد مسؤولون أمريكيون إن الرحلات الخاصة التي ستنقل إلى الهند معدات تبرع بها أفراد وشركات، ستستمر الأسبوع المقبل.

وتشهد الهند حاليا معدل انتشار قياسيا للوباء يتمثل بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا. وأطلقت دول عدة وعدت بتقديم مساعدة عملية دولية واسعة، وذلك بحسب “أ ف ب”