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رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 أيار

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 33 دقيقة

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

من المقرر أن يقوم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الشهر القادم.

وأعلن البيت الأبيض أن  مون جيه-إن سيزور البيت الأبيض في 21 أيار لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد “التحالف الصارم” بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأشار البيت الأبيض في بيان، الى أن “الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الرئيس مون لزيادة تعزيز تحالفنا وتوسيع تعاوننا الوثيق”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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