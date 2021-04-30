رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 أيار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 33 دقيقة

من المقرر أن يقوم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الشهر القادم.

وأعلن البيت الأبيض أن مون جيه-إن سيزور البيت الأبيض في 21 أيار لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد “التحالف الصارم” بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأشار البيت الأبيض في بيان، الى أن “الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الرئيس مون لزيادة تعزيز تحالفنا وتوسيع تعاوننا الوثيق”.