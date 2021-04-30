شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل أول حالة لكورونا .. فيتنام تغلق أماكن ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت أوامر للأماكن الترفيهية في العاصمة هانوي بإغلاق أبوابها، بعد أن سجلت فيتنام أول حالات، تم انتقالها محليا لفيروس كورونا، في 35 يوما.

وسجلت فيتنام تسع حالات جديدة، تم انتقالها محليا لفيروس كورونا منذ أمس الخميس في العاصمة هانوي ومدينتي هو شي منه وها نام، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب هانوي.

والحالات مرتبطة برجل27/ عاما/ عاد إلى فيتنام من اليابان في السابع من إبريل الجاري.

وأغلقت السلطات قرية، كوان نهان، حيث تعيش أسرة الرجل وفرضت قيودا على حركة حوالي ألف قروي.

وسجلت فيتنام رسميا 2914 حالة إصابة بالفيروس و35 حالة وفاة.