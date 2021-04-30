شكرا لقرائتكم خبر عن المساعدات الطبية الأميركية تصل إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية اليوم إلى الهند التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا.

وحطت طائرة الشحن العسكرية "سوبر غالاكسي" بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار نيودلهي الدولي بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية . وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة ستسلم شحنات خلال الأيام القادمة تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة للهند.