شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات استدعاء مجلس الشيوخ لأعضاء الحكومة وفقا للائحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت المادة رقم 29 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ آلية دعوة الحكومة أو أحد أعضائها للاستماع إليهم داخل مجلس الشيوخ أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة.

وتشكل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب سياسى حصل على ثلاثة مقاعد فأكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس بينهم واحد من المستقلين على الأقل.

وجاء نص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كما يلى:

للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك .

كما يجوز للجنة أن تدعو أحـد أعضاء مجلس الشـيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة.