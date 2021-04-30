شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 400 طن من النفط المتسرب من «ناقلة المعطوبة» في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بحري لرويترز إن السفن والمعدات اللازمة لنقل الشحنة المتبقية من ناقلة نفط معطوبة بالقرب من مدينة تشينغداو الساحلية الصينية أصبحت جاهزة ومن المتوقع أن يبدأ العمل في وقت لاحق يوم الجمعة مع تحسن الأحوال الجوية.

وأضاف مسؤول من إدارة السلامة البحرية الصينية أن عدد السفن المنتشرة لإزالة التسرب النفطي ارتفع أيضا إلى 21 ، بعد ثلاثة أيام من تسرب مئات الأطنان من النفط في البحر الأصفر بعد وقوع حادث تصادم خلال ضباب كثيف.

وعرقلت الرياح القوية والطقس الضبابي خطط بدء العمل على نقل الحمولة يوم الخميس. ورغم تحسن الأحوال الجوية صباح الجمعة فقد حذر المسؤول من أن التغيرات في الطقس في وقت لاحق من اليوم قد تجعل العمليات أكثر صعوبة.

وتم تعديل حجم التسرب من الناقلة أيه سيمفوني التي ترفع علم ليبيريا إلى نحو 400 طن يوم الخميس من التقدير الأصلي البالغ 500 طن.

وكانت الناقلة راسية عندما وقع تصادم مع ناقلة البضائع الصب سي جاستيس يوم الثلاثاء.