شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير نظم العمل أبرزها.. 13 اختصاصا للرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عدد من الاختصاصات، منها تصريف الأمور، تنفيذ القرارات، مباشرة الاختصاصات، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل وفقا لما وردت بنص القانون.

يكون للجهاز رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا، ويختص بالآتى:

1. تصريف أمور الجهاز والإشراف العام علي سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقـرارات الجهـاز.

2. إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

4. إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المـالي والقوائم المـالية للجهاز على مجلس الإدارة.

5. عرض تقارير دورية ربع سنوية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقـترحة لتذليلهـا.

6. وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن

7. مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.

8. القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.

9. العمل على تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

10. مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

11. مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين.

12. أى اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها إليه.

13. للرئيس التنفيذي للجهاز أن يفــوض واحــدًا أو أكثر من شاغلي الدرجـــة الممتـــازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.