هيئة المراكز الأمريكية: 35% من سكان الولايات المتحدة تعرضوا للإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي 35% من سكان الولايات المتحدة يُقدر بأنهم تعرضوا للإصابة بالفيروس المسبب لمرض كورونا منذ بدء الوباء وحتى شهر مارس الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الهيئة الأمريكية تقدر أن الفيروس أدى إلى 114.6 مليون إصابة بـ (كوفيد-19) و97.1 مليون حالة أعراض و 5.6 مليون حالة دخول إلى المستشفى منذ شهر فبراير 2020 إلى مارس 2021.

وأضافت الشبكة أن هذا يعني أن إجمالي الإصابات يقدر بنحو 4 أضعاف ما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت 30 مليون حالة في نهاية مارس الماضي.

وتابعت "سي إن إن" قائلة إن هذه الفجوة ليست كبيرة تمامًا كما ذكرت الهيئة الأمريكية في شهر يناير الماضي عندما قدرت أن نسبة أعلى من إصابات كورونا لم يتم كشفها.

ومنذ ذلك الوقت، حسب "سي إن إن"، تقول الهيئة إنها تلقت مزيداً من المعلومات حول عدد المرات التي يلجأ فيها الأشخاص المصابون بأعراض كورونا إلى الرعاية الطبية والاختبارات.​