شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وفقا لقانون تنظيم الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، عدد من الاختصاصات التى يتولاها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أبرزها الإشراف على الخطط التنفيذية، والإشراف على تنفيذ البرامج.

وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل وفقا لما وردت في اللائحة بعد تعديلها.

ويتولى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:

- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى تدخل فى اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الكلية.

– الإشراف على الخطط التشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة والتى تعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة للكلية.

– الإشراف على تنفيذ برامج التدريب بالكلية التى تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

– استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة بالكلية فى تنمية الموارد الذاتية.

– الإشراف على تنظيم الفعاليات الخاصة بالكلية التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمناسبات القومية.

– الإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى بالكلية.

– الإشراف على القوافل التنموية الشاملة وأنشطة محو الأمية والمشروعات البيئة التى تخص الكلية.

– متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مجال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والموارد الذاتية.