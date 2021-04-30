شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا لوافدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إنها سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 29 أبريل نيسان هبوطا من 20 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض ارتفع إلى 19 بعد أن كانت 14 قبل يوم. ولا تصنفها الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90655، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.