معارك ضارية غربي تشاد بين الجيش ومتمردين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دارت معارك في غربي تشاد بين القوات الحكومية ومتمردين، أكد في أعقابها الجيش أنه دمر رتلاً للمتمردين في حين خسرت قواته مروحية بعدما تحطمت بسبب "عطل فني".

وقال المتحدث باسم "المجلس العسكري الانتقالي"، المجلس العسكري الحاكم منذ رحيل الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل عشرة أيام، إنه "بعد تحييد هذه العصابة من المتمردين، تسبّب عطل فنّي بتحطّم طائرة هليكوبتر من طراز مي-24".



وكان متمردو "جبهة التناوب والوفاق في تشاد" (فاكت) أكّدوا في وقت سابق الخميس أنّهم "دمّروا" المروحية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان تدور معارك بين الجيش وجبهة "فاكت" في كانيم، المنطقة الصحراوية الواقعة على امتداد الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي (شمال).

وقتل إدريس ديبي إتنو خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردي فاكت الذين شنّوا هجوماً على نجامينا في 11 أبريل/نيسان، يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الراحل بولاية جديدة.



والإثنين الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم تعيين رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداك رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.

وقال المجلس العسكري، إنه عين ألبرت باهيمي باداك، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 أبريل/نيسان الرئاسية، رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.

كما أعلن المجلس العسكري رفضه التفاوض مع المتمردين، وطلب المجلس مساعدة الجارة النيجر في القبض على زعيم المتمردين.