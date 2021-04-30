ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.



حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وفي وقت سابق الخميس، توجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، إلى السعودية.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن "ليندركينج" يجري محادثات مع المسؤولين الحكوميين في المملكة.