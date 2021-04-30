شاهد.. وزير التجارة الماليزي يساعد في تنظيف الحرم المكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أعجب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تظهر وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، محمد علي، وهو يساعد في إزالة آثار الأمطار داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد انتشارها بسرعة البرق خلال اليومين السابقين.



وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا نشر التغريدة، عن إعجابهم واحترامهم للوزير، الذي وصف هذه المشاركة البسيطة بـ “النعمة الكبيرة”، وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

ونشر الوزير على حسابه الخاص على موقع تويتر الصورة، مشيراً إلى أنه أراد مشاركة العمال في إزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام.

وقال الوزير “نجحت اليوم بمساعدة الموظفين في المسجد الحرام ولو بقدر بسيط، في عملية إزالة المياه بعد أن هطلت الأمطار بغزارة”.