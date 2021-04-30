إصابات كورونا العالمية تتجاوز 149.67 مليون والوفيات 3 ملايين و290675

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 149.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و290675.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 574664 32298123 الهند 204832 18376524 البرازيل 398185 14521289 فرنسا 103918 5565852 روسيا 248841 4787273 تركيا 39398 4751026 المملكة المتحدة 127482 4411797 إيطاليا 120256 3994894 إسبانيا ‭‭‭77943‬‬‬ ‭‭‭3504799‬‬‬ ألمانيا 82342 3341893

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات :

25 - العراق 15392 1051868 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8754 708265

39 - لبنان 7224 524241 40 - الإمارات 1580 516301 41 - المغرب 9015 510465 42 - السعودية 6935 415281