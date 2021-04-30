شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات مصر من الأثاث فى الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للأثاث، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 9% مسجلة 64.043 مليون دولار مقابل 58.591 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2020، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن صادرات مصر من الأثاث: وصلت صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2021 إلى 64.043 مليون دولار. صادرات الأثاث شهر يناير 2021 سجلت 23.7 مليون دولار مقابل 20.18 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع 18%. ارتفعت صادرات الأثاث في فبراير 2021 بنسبة 15% إلى 23.3 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار . صادرات الأثاث مارس 2021 تراجعت 6% لتسجل 16.8 مليون دولار مقابل 18.05 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2020 . صادرات مصر من الأثاث للأردن سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15. % صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019.