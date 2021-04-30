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6 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات مصر من الأثاث فى الربع الأول من 2021

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للأثاث، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 9% مسجلة 64.043 مليون دولار مقابل 58.591 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2020، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن صادرات مصر من الأثاث:

  1. وصلت صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2021 إلى 64.043 مليون دولار.
  2. صادرات الأثاث شهر يناير 2021 سجلت 23.7 مليون دولار مقابل 20.18 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع 18%.
  3. ارتفعت صادرات الأثاث في فبراير 2021 بنسبة 15% إلى 23.3 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار.
  4. صادرات الأثاث مارس 2021 تراجعت 6% لتسجل 16.8 مليون دولار مقابل 18.05 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2020.
  5. صادرات مصر من الأثاث للأردن سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15.%
  6. صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019.
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