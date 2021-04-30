40 قتيلا و 50 جريحا في تدافع على جسر بإسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط نحو 40 قتيلا و50 مصابا في حادث التدافع في منطقة جبل الجرمق «ميرون» شمال إسرائيل. وأشارت صحيفة إسرائيلية إلى أن التحقيقات الأولية للحادث أظهرت أن الحديث لا يدور عن انهيار منصة على جبل الجرمق «ميرون» خلال احتفال للمستوطنين بأحد الأعياد اليهودية، بل تزلج المشتركين في الفعالية خلال تواجدهم على درج من الحجارة ونتيجة لذلك سقط العشرات فوق بعضهم البعض.



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