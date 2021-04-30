شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخصصات الموجهة للتأمين الصحى لتصل 3.7 مليار جنيه بموازنة عام 2021/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 عن ارتفاع المخصصات الموجهة للتأمين الصحي والأدوية، وذلك بنحو 122 مليون جنيه عن العام المالي الجارى 2020/2021، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وبلغت مخصصات بند التأمين الصحي والأدوية خلال العام المالي الجديد 2021/2022 نحو 3 مليارات و721 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و599 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.

ويُشار إلى أن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022، والذى ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، كشف عن بلوغ الاستخدامات نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلي 3 مكونات رئيسية تتمثل فى "المصروفات " بواقع تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه العام المالي الجديد 2021/2022، مقابل تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليار و292 مليون جنيه لـ"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار لـ"سداد أقساط القروض".

وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، تتمثل في: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات".

وبلغت مخصصات بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" خلال العام المالي الجديد 2021/2022 نحو 321 مليار و302 مليون جنيه، مقابل 326 مليار و279 مليون جنيه.