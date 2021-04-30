شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة إسرائيليين في انهيار "كارثي" خلال احتفال ديني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسعفون بأن نحو 30 قتيلا و 50 مصابا سقطوا في حادث انهيار مقاعد باستاد خلال احتفال ديني في إسرائيل يوم الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل ميرون بشمال البلاد حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

وقالت خدمة ماجن ديفيد ادوم للإسعاف إن عشرات الأشخاص أصيبوا من بينهم 20 في حالة حرجة، فيما وصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".