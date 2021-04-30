شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يرفض انتخابات فلسطينية بدون القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عين المجلس الأوروبي ممثلا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط، ليلحقه تصريح للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس، رفض فيه إجراء الانتخابات التشريعية دون مشاركة القدس، وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وفيما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان للاتحاد الأوروبي أمس: «إن سفين كوبمانس سوف يتولى المهمة حتى 28 فبراير 2023، للمساهمة في التسوية النهائية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين»، قال عباس: «إنه تسلم الخميس رسالة من اسرائيل تفيد بعدم وجود حكومة لتقرر إذا كانت تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أم لا».

وأضاف عباس في اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله: هذا نص الرسالة «نحن نأسف يا جيراننا الأعزاء أننا لا نستطيع أن نعطيكم جوابا على القدس، السبب ليس لدينا حكومة لتقرر».

وقال الرئيس الفلسطيني خلال كلمته: «إن هذه ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية، لذلك دعونا لهذا الاجتماع المهم لنتخذ القرار المناسب ولنحافظ على حقنا الكامل في القدس، ولنحافظ على حقنا في إجراء الانتخابات فيها ترشحاً ودعايةً وانتخاباً».

وأشاد في ختام كلمته بـ«موقف الشعب الفلسطيني في القدس وبموقف الشعوب العربية التي وقفت إلى جانبنا وأكدت أن «القدس لنا وليست لغيرنا».