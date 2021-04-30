شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتهم إيران بتقويض جهود التهدئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم وزير الإعلام اليمني وزير خارجية نظام إيران إثر تصريحات أدلى بها خلال لقائه ممثل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقال معمر الإرياني: إنها محاولة لذر الرماد على العيون، وأوضح أن تلك التصريحات محاولة للتغطية على الدور الذي لعبته طهران في إدارة الانقلاب، وتفجير الحرب في بلاده، وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، وتقويض جهود التهدئة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة منذ ستة أعوام‏.

ولفت الإرياني، إلى أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي الانقلابية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وإفشال جهود الحل السلمي للأزمة، وتحويلها إلى قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏، وأكد أن نظام طهران مطالب بإثبات مصداقيته في دعم جهود إحلال السلام في اليمن عبر سحب حاكمه العسكري في صنعاء المدعو حسن إيرلو، ووقف شحنات الأسلحة المهربة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وخبراء تطوير الأسلحة وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، ووقف أنشطته الإرهابية التي تنفذها عناصر الحرس الثوري وفيلق القدس.

ميدانيا، قصفت مدفعية الجيش، أمس، تجمعات الميليشيات المدعومة من إيران، في جبهة المشجح في الأطراف الغربية لمأرب، بالتزامن مع غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين، في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأدى القصف المدفعي إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وتدمير 6 عربات تابعة لها، كما استهدفت قوات الجيش بقصف مماثل تجمعات الانقلابيين، في جبهتي جبل مراد، والعبدية، جنوب المحافظة.

وأسفر القصف عن مصرع أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين، وجرح آخرين، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.