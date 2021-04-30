شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة نيابية تشكو سيطرة إيران على «طاقة» العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عضو بلجنة نيابية في العراق أمس الخميس، عن سيطرة نظام طهران على ملف الغاز في بلاده، لافتًا إلى تلكؤ وزارة النفط التابعة لكتلة عمار الحكيم، بأوامر إيرانية، في حسم ملف استثمار الغاز، مما يضطر بغداد إلى استيراد الغاز من إيران.

وفيما يعتمد تشغيل الطاقة في العراق على 25% من الغاز الإيراني، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب صادق السليطي: «إن الطاقة تعتبر ملف أمن وطني»، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء اتجهت بعد 2007 إلى إنشاء المحطات البخارية التي تستهلك كميات مياه كبيرة، وبسبب انخفاض مناسيب المياه في العراق، توجهت الوزارة إلى إنشاء المحطات الغازية.

وأوضح السليطي أن «وزارة النفط بأمر إيراني تلكأت كثيرًا في حسم ملف استثمار الغاز العراقي، مما أدى إلى نقص كبير في كميات الغاز، لتضطر البلاد إلى استيراد الغاز من طهران»، وتابع: إيران قللت صادراتها من الغاز إلى العراق، خاصة في فصل الشتاء، حيث وصلت إلى ربع الكمية المطلوبة، مما أدى إلى خروج وحدات توليد عن العمل بسبب عدم تسديد العراق المستحقات، حيث تراكمت ووصلت إلى 5 تريليونات دينار.

يذكر أن «عمار الحكيم الموالي لنظام ملالي طهران، هو المسؤول عن ملف استثمار الغاز العراقي»، باعتبار أن وزارة النفط تتبع لحصته.