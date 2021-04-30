شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدتان جويتان في ميانمار تتعرضان لهجوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام وشاهد «أن مهاجمين مجهولين شنوا هجمات على قاعدتين جويتين في ميانمار، أمس الخميس»، مع ورود أنباء عن انفجارات في إحدى القاعدتين وإطلاق صواريخ على الأخرى.

وتأتي هذه الهجمات بعد ثلاثة أشهر من اضطرابات ميانمار التي أطلق شرارتها انقلاب عسكري في أول فبراير، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، ولم يرد تأكيد بشأن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء «دلتا» في منشور على «فيسبوك»: إنه في الهجوم الأول، وقعت ثلاثة انفجارات في قاعدة جوية بالقرب من بلدة ماجواي بوسط البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم (أمس الخميس).

وفي وقت لاحق، أُطلقت خمسة صواريخ على إحدى القواعد الجوية الرئيسية بالبلاد، في ميكتيلا، إلى الشمال الشرقي من ماجواي، حسبما أفاد المراسل ثان وين هلاينغ، الذي كان بالقرب من القاعدة في ذلك الوقت، في منشور.

كما نشر المراسل مقطعا مصورا تضمن صوتا لما بدا أنه صاروخ على ارتفاع منخفض أعقبه انفجار.

ومنذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل، تهز الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية المدن والبلدات ويشن الجيش حملة قمع باستخدام القوة الفتاكة موقعا أكثر من 750 قتيلا، وفقا لجماعة حقوقية.